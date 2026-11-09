Ecopetrol torna sul mercato obbligazionario dopo due anni

Parte dei proventi servirà a rimborsare un prestito utilizzato per finanziare l'acquisizione di una quota di Brava Energia in Brasile

(Teleborsa) - Ecopetrol torna sul mercato internazionale del debito per la prima volta in oltre due anni. La compagnia energetica statale colombiana ha avviato il collocamento di obbligazioni denominate in dollari con scadenza a otto anni, diventando la seconda società colombiana a rivolgersi ai mercati globali nel corso di questo mese.



Secondo quanto riporta Bloomberg che cita una fonte a conoscenza dell'operazione, le indicazioni iniziali di prezzo collocano il rendimento intorno all'8,35%.



Una parte dei proventi sarà destinata al rimborso anticipato di una quota di un finanziamento ponte utilizzato per acquisire una partecipazione in Brava Energia, società petrolifera brasiliana.



Il ritorno delle società colombiane sui mercati internazionali

L'operazione arriva a meno di una settimana dal collocamento di un miliardo di dollari in obbligazioni a sette anni da parte di Empresas Públicas de Medellín, società statale attiva nei servizi pubblici.



Entrambe le emissioni seguono il collocamento record da 5,2 miliardi di dollari realizzato dal governo colombiano a fine ottobre. Le operazioni confermano l'interesse degli investitori per il debito del Paese, nonostante le preoccupazioni legate all'aumento del deficit fiscale.



La strategia energetica del nuovo governo

Il ritorno di Ecopetrol sul mercato obbligazionario si inserisce in una fase di cambiamento per il settore energetico colombiano. Il nuovo governo del presidente Abelardo de la Espriella ha promesso una revisione delle politiche energetiche nazionali, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti e rilanciare i contratti di esplorazione.



Anche la governance della società è in fase di rinnovamento: il consiglio di amministrazione ha recentemente nominato Joaquín Gutiérrez Caballero come nuovo amministratore delegato.



Focus sull'espansione in Brasile e sui risultati trimestrali

Un altro elemento centrale per Ecopetrol è il piano di espansione da 1,2 miliardi di dollari in Brasile, attraverso l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel produttore indipendente di petrolio Brava Energia.



La società brasiliana produce circa 80.000 barili di greggio al giorno. Ecopetrol pubblicherà i risultati del terzo trimestre nel corso di questa settimana: sarà la prima comunicazione finanziaria dopo il completamento dell'acquisizione.



L'ultima emissione risale a ottobre 2024

Ecopetrol aveva collocato le sue ultime obbligazioni nell'ottobre 2024, con l'obiettivo di riacquistare titoli in scadenza nel 2026 e rimborsare un finanziamento.



Quell'operazione era stata temporaneamente rinviata dopo che il Consiglio elettorale colombiano aveva deciso di avviare un'indagine su una presunta violazione dei limiti di finanziamento della campagna elettorale durante la corsa presidenziale di Gustavo Petro nel 2022.

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