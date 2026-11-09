Fed, Barkin: servono altri rialzi dei tassi, ma con cautela

Il presidente della Fed di Richmond segnala una domanda ancora robusta e un'inflazione persistente

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Tom Barkin, ha indicato che la solidità della domanda e la persistente pressione sui prezzi rendono necessari ulteriori aumenti dei tassi d'interesse, pur sottolineando l'importanza di procedere con cautela.



Nel suo intervento dedicato alle prospettive economiche, Barkin ha descritto come notevoli i profitti delle imprese e ha evidenziato la tenuta dei consumi, in un'economia che registra una sequenza record di rilevazioni con un tasso di disoccupazione pari o inferiore al 4,5%.



Il banchiere centrale ha tuttavia invitato a non dare per scontata la durata di questa solidità dei consumi. Imprese e famiglie continuano infatti a segnalare un aumento dei costi, un elemento che rende più chiara la direzione della politica monetaria rispetto ai tempi con cui intervenire.



"La direzione appropriata della politica monetaria è relativamente chiara", ha dichiarato Barkin durante un discorso in South Carolina. "Tuttavia, è facile immaginare rischi per le prospettive della domanda. Per questo è saggio procedere con cautela nella gestione della politica monetaria".



La Fed valuta nuovi rialzi a dicembre

Nell'ultima riunione del mese scorso, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse, spiegando che l'accumulo di nuove informazioni avrebbe consentito di individuare il livello più adeguato della politica monetaria.



La decisione, approvata con dieci voti favorevoli e due contrari, è arrivata dopo il rialzo unanime di settembre, quando il tasso di riferimento era stato aumentato di un quarto di punto percentuale, portandolo nell'intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%.



Diversi esponenti della Fed intervenuti dopo la riunione hanno sostenuto la necessità di ulteriori aumenti. Gli operatori finanziari stimano attualmente una probabilità di circa l'80% di un rialzo dei tassi a dicembre.



I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato una forte accelerazione delle assunzioni a ottobre, accompagnata da una lieve riduzione del tasso di disoccupazione.



Prima della prossima riunione di dicembre, i policymaker avranno a disposizione un ulteriore rapporto sul mercato del lavoro e una serie completa di dati sull'inflazione, a partire dall'indice dei prezzi al consumo di ottobre, atteso domani.



L'intelligenza artificiale è l'incognita per l'economia

Barkin ha indicato il boom dell'intelligenza artificiale come il principale elemento di incertezza per i responsabili della politica monetaria. Le conseguenze della sua evoluzione potrebbero infatti avere un impatto significativo sull'economia nel breve periodo.



Se gli investimenti nell'AI dovessero produrre risultati inferiori alle aspettative, ha spiegato, le imprese potrebbero ridurre la spesa in conto capitale, con possibili ripercussioni sui prezzi delle azioni e sui consumi sostenuti dalla ricchezza finanziaria delle famiglie.



Esiste anche uno scenario opposto: un'espansione dell'intelligenza artificiale superiore alle attese potrebbe portare alla sostituzione di un numero maggiore di lavoratori, con conseguenti effetti negativi sulla spesa per consumi.



In entrambi i casi, secondo Barkin, l'attenzione della Federal Reserve tornerebbe a concentrarsi sulla componente del proprio mandato relativa alla massima occupazione.



Consumi solidi fino alla fine dell'anno, ma restano le incognite

Il presidente della Fed di Richmond prevede che i consumi delle famiglie possano mantenersi resilienti fino alla fine dell'anno, pur riconoscendo che questa prospettiva resta soggetta a incertezze.



"Ci si aspetta generalmente una stagione delle festività positiva, ma resta ancora da capire quanto a lungo potrà durare la solidità dei consumi", ha concluso Barkin.

Condividi

```