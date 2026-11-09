Fed, Goolsbee lancia l'allarme: inflazione fuori controllo e rischio di surriscaldamento dell'economia

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee
, ha sottolineato la necessità per i responsabili della politica monetaria statunitense di affrontare il rischio di un surriscaldamento dell'economia, legato anche alla forte espansione degli investimenti nell'intelligenza artificiale e all'ampliamento delle pressioni inflazionistiche.
"Dobbiamo fare i conti con questa carenza sul fronte dei costi e dell'inflazione rispetto al nostro mandato", ha dichiarato Goolsbee durante un evento a Chicago.
La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse nell'ultima riunione del mese scorso, dopo averli aumentati a settembre per la prima volta dal 2023. Diversi esponenti dell'istituto centrale, intervenuti pubblicamente dopo la riunione, hanno tuttavia segnalato la necessità di ulteriori rialzi.
Le proiezioni mediane pubblicate dai policymaker a settembre indicavano che la maggioranza dei funzionari riteneva necessario almeno un altro aumento dei tassi nel corso dell'anno, per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2%.
L'inflazione, che da oltre cinque anni rimane al di sopra del target della Fed, si è ulteriormente estesa negli ultimi mesi. A contribuire sono soprattutto i prezzi elevati dell'energia, alimentati dalla guerra con l'Iran, i cui effetti si stanno progressivamente trasferendo a un numero crescente di settori dell'economia.Servizi e intelligenza artificiale alimentano le pressioni sui prezzi
Goolsbee ha richiamato l'attenzione anche sull'aumento dei prezzi dei servizi, una componente che non è strettamente legata ai costi energetici o ai dazi e che sta contribuendo a incrementare le pressioni sui prezzi.
Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda gli ingenti investimenti nella costruzione di data center destinati all'intelligenza artificiale. Secondo il presidente della Fed di Chicago, questa dinamica comincia ad assumere i contorni di un tradizionale surriscaldamento della domanda.
In queste circostanze, ha osservato Goolsbee, le banche centrali devono generalmente intervenire con decisione per contenere le pressioni sull'economia.
Il banchiere non ha diritto di voto sulle decisioni di politica monetaria nel 2026, ma entrerà nel gruppo dei membri votanti nel 2027.Mercato del lavoro solido, l'inflazione resta il problema principale
Sul fronte congiunturale, il rapporto pubblicato venerdì ha evidenziato una forte crescita dell'occupazione negli Stati Uniti
nel mese precedente, con nuove assunzioni distribuite in un'ampia gamma di settori economici.
Goolsbee ha osservato che sia il mercato del lavoro sia la crescita economica continuano a mostrare stabilità. Il principale problema per l'economia statunitense resta quindi l'inflazione, ancora troppo elevata rispetto all'obiettivo della Federal Reserve.