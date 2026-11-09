Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fraport rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Fraport è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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