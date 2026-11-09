IEG, "Abilmente" torna a Torino: al Lingotto Fiere tante realtà creative dal territorio

da giovedì 12 a domenica 15 novembre

(Teleborsa) - Tante idee da realizzare, tecniche da imparare e materiali da scoprire: dal 12 al 15 novembre Abilmente torna a Lingotto Fiere per una nuova edizione autunnale interamente dedicata al Do It Yourself e alle arti manuali. Organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), la manifestazione riunisce in fiera oltre 150 brand espositori, offrendo a chi coltiva già una passione creativa e a chi desidera avvicinarsi a nuovi hobby gli strumenti, i materiali e le occasioni pratiche per sperimentare a tuttotondo. Un’occasione per rallentare, ritagliarsi del tempo per sé e condividere con gli altri il piacere di creare.







Il salone torinese dedica un'attenzione speciale alle tecniche della scrittura e alle tradizioni artigianali. A spiccare è la presenza dell’Associazione Culturale Dal Segno Alla Scrittura, realtà locale attiva da trent’anni nella promozione della calligrafia, che proporrà dimostrazioni e corsi dedicati al recupero degli stili storici della scrittura occidentale. L'innovazione si intreccia con la storia anche sul fronte tessile, grazie alla partecipazione dell’Associazione Nazionale Quilt Italia, dedicata alla valorizzazione di tecniche tradizionali come patchwork e quilting nel territorio italiano e oltreconfine.





Torna la Via delle Idee, con tanti artigiani creativi dal territorio torinese e proposte che spaziano dalle lavorazioni tradizionali alle interpretazioni più originali del fatto a mano. CrochetLara realizza amigurumi, piccoli personaggi e decorazioni natalizie all’uncinetto, mentre Insegnami a scoprire libri sensoriali propone libri e materiali didattici per stimolare l’apprendimento dei bambini attraverso il gioco. Natura e astrologia si incontrano nelle creazioni di Astroflorarium, tra vassoi in ecoresina, decorazioni floreali e quadri personalizzati. Ci_m0n SHOP propone kit, stampe e piccoli accessori per scoprire la tecnica del needlefelt, mentre Ten Fall porta in fiera cartoleria e oggetti ispirati ai colori e alle atmosfere autunnali. Con Eppi Lab spazio al cucito su misura, mentre Straset propone accessori per la persona e la casa in cotone certificato OEKO-TEX, lavabili e riutilizzabili. La realtà Sol&Me porta ad Abilmente i suoi telai artigianali e insegna le tecniche della tessitura manuale. Dalla vicina Valle d’Aosta, invece, arriva Fiori, Fili e Colori, con filati naturali tinti a mano utilizzando estratti di piante, per scoprire le possibilità creative della tintura naturale.







Ad Abilmente la creatività è un'esperienza da condividere in famiglia. I più piccoli potranno dare sfogo alla fantasia grazie a Uto Box, che presenta kit creativi in carta completi di fumetti e attività, pensati per avvicinare i bambini alla manualità offrendo un'alternativa agli schermi. La proposta si affianca ai laboratori di lettura animata curati dalla rete Cleio e alla selezione di albi illustrati per l’infanzia portata in fiera dalla libreria Le Altalene. Per gli appassionati dei ricordi visivi tornano gli appuntamenti dedicati allo scrapbooking con ASI (Associazione Scrappers Italia), mentre l'arte contemporanea trova espressione nella mostra Omaggio ai Fiori d’Artista, un'installazione curata dall’Associazione Sul Filo dell’Arte che rilegge il tema floreale nella storia dell'arte attraverso uncinetto, maglia, telaio, ricamo e tecniche tessili miste.

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