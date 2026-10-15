IEG, aperta oggi a Vicenza Abilmente Autunno: oltre 400 brand per quattro giorni di creatività

Fino a domenica corsi, dimostrazioni e idee per decorazioni e regali di Natale. Spazio anche al riciclo creativo e alla sostenibilità

(Teleborsa) - Ghirlande e centrotavola decorativi, pacchetti regalo impreziositi da pieghe giapponesi e tessuti da trasformare con la tecnica del furoshiki. Da questa mattina, la creatività autunnale ha preso vita al quartiere fieristico di Vicenza con Abilmente, la manifestazione di Italian Exhibition Group che fino a domenica 18 ottobre accoglie il pubblico con le proposte di oltre 400 brand espositori. L’evento leader in Italia per il Do It Yourself ha iniziato a riunire in fiera appassionati di ogni età con un universo di passioni manuali per tutta la famiglia: un percorso tra materiali, strumenti e lavorazioni diverse, da sperimentare in prima persona con corsi, workshop e dimostrazioni.



Con Abilmente arrivano nuove proposte per il confezionamento dei regali. Il corso di gift wrapping di Sabrina Pellati esplora la realizzazione di buste e fiocchi, le plissettature giapponesi e il furoshiki, tecnica che utilizza il tessuto per avvolgere e presentare oggetti. Un modo diverso di lavorare su carte e stoffe, trasformando anche l’involucro in una creazione personalizzata. In vista del Natale, in fiera non mancano inoltre prodotti e materiali per realizzare addobbi e decorazioni a tema per personalizzare la casa per le feste.



Ad Abilmente Vicenza la creatività passa anche attraverso il recupero e il riuso dei materiali. Nella Via delle Idee, Sara’s Paper di Sara Bettinati trasforma vecchie riviste, fumetti e mappe vintage in portafogli, accessori originali, mentre scarti di PVC diventano borse e zaini. Spazio anche all’arte tessile ecosostenibile con l’Associazione Ad Maiora, impegnata nella valorizzazione del patchwork e delle tecniche artigianali.



La carta è il filo conduttore di un percorso che unisce progetti creativi e lavorazioni artigianali. Nella Via delle Idee, Incartesimi presenta la nuova collezione di kit fai da te "Rituali con la carta", per realizzare manufatti e talismani ispirati alla filosofia giapponese. Il programma di Abilmente Academy affianca a queste proposte il Watoji, dedicato alla legatoria tradizionale, e un laboratorio su Mokuhanga e Chiyogami, tra stampa xilografica e carte giapponesi.



Spazio anche alle attività pratiche dell’Officina del Fai da Te, tra lavorazione del legno, piccole riparazioni domestiche e stampa 3D. Tra le proposte anche i corsi di Fondazione CPV - Centro Produttività Veneto, dedicati alla realizzazione di braccialetti, portachiavi e accessori in pelle. La creatività diventa inoltre uno strumento educativo con Edu Lab, lo spazio per insegnanti ed educatori con laboratori, talk e progetti educativi. Tra questi, Progetto Cosmo APS, che propone metodi di apprendimento innovativi che intrecciano arte, filosofia e teatro; In.PERFETTO della Cooperativa Vite Vere, che accompagna persone con disabilità intellettiva verso il mondo del lavoro; e Legnoinsieme, la falegnameria didattica itinerante che porta nelle scuole laboratori di lavorazione del legno per bambini e ragazzi.



Sabato 17 ottobre, alle 18.15, al Teatro Palladio della Fiera di Vicenza, va in scena "In piedi, signori, davanti a una donna", uno spettacolo di danza a cura di MA.MA dedicato al tema della violenza sulle donne. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Come un Incantesimo, a sostegno di un progetto di cultura tessile dedicato alle donne.

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