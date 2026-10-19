Fai da te creativo, IEG: Abilmente Milano torna il 22 ottobre

(Teleborsa) - Creatività manuale e cultura del Do It Yourself tornano a colorare il capoluogo meneghino: dal 22 al 25 ottobre gli spazi di Superstudio Maxi ospiteranno il nuovo appuntamento con Abilmente Milano, la manifestazione firmata Italian Exhibition Group, punto di riferimento per la community del fai-da-te creativo. Dopo l’edizione romana, che ha aperto il calendario autunnale del salone, e l’edizione vicentina conclusa ieri, a Milano saranno protagonisti oltre 120 brand espositori per una quattro giorni immersiva rivolta a neofiti, esperti e appassionati di tutte le età, tra corsi pratici, esposizioni artistiche, manualità esperienziale e importanti iniziative solidali.





Cuore della manifestazione batte nella Via delle Idee, l'area espositiva che riunisce le creazioni dei diversi mondi del DIY: dai bijoux agli accessori, passando per la carta, lo scrapbooking, il colore, il ricamo tradizionale, il cucito e i filati. Punto di riferimento per chi desidera imparare nuove tecniche o perfezionare le proprie abilità sarà Abilmente Academy, con un ricco programma di workshop nel corso delle quattro giornate milanesi. I partecipanti potranno cimentarsi in discipline variegate come la pirografia su legno, il tufting, l'uncinetto tunisino e mosaico, la creazione di fiori di carta e di zucche decorative in stoffa. Spazio anche alla stampa botanica con la cianotipia, all'autoproduzione cosmetica di shampoo vegetale e creme viso, fino alla realizzazione di candele, alla sartoria pratica per confezionare shopper e alle tecniche di pittura ad acquerello.









Grande risalto sarà dato all'arte tessile con la mostra Omaggio ai Fiori d'Artista, curata dall'Associazione Sul Filo dell'Arte. Si tratta di un'installazione collettiva e in divenire dove fiori e forme diventano un tributo alle grandi opere artistiche attraverso riproduzioni 2D e 3D realizzate ad uncinetto, ferri, telaio e ricamo. L'esposizione è aperta anche alla partecipazione dei visitatori, che potranno portare in fiera il proprio contributo floreale fatto a mano. La dimensione etica e solidale del fare manuale trova invece spazio nel lavoro dell'Associazione Cuore di Maglia, le cui volontarie realizzeranno a maglia morbidi cappellini, scarpine e copertine destinati ai neonati di oltre 90 reparti di terapia intensiva neonatale in tutta Italia.







L'edizione milanese è ricca di collaborazioni culturali capaci di stimolare l'immaginazione e il piacere della lettura. La libreria milanese VolumeBK curerà uno speciale bookshop dedicato alla cultura visuale e al craft, proponendo una selezione approfondita di manuali di tecniche artigianali e libri illustrati da tutto il mondo. Per i più piccoli e le loro famiglie, la rete Cleio insieme alla Libreria Punta alla Luna proporrà laboratori di lettura animata e workshop esperienziali dove le storie prenderanno vita attraverso l'illustrazione e il gioco.

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