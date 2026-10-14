IEG, Abilmente autunno al via domani in Fiera a Vicenza

: passioni per tutta la famiglia con bricolage e laboratori creativi

(Teleborsa) - Al via domani al quartiere fieristico IEG di Vicenza Abilmente Autunno, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al fai da te creativo. Fino a domenica 18, i padiglioni si animeranno con oltre 400 brand espositori, materiali selezionati ed esperienze immersive. In fiera tutte le tecniche creative più amate: dalle tradizionali Arti di Filo, al patchwork e quilting di Quiltlab, passando per le creazioni in maglia e uncinetto di Yarn – Storie di Filati, ai colorati progetti de La Via delle Idee. Il tutto arricchito da un variegato programma di corsi, workshop e dimostrazioni per imparare direttamente dagli artigiani creativi.



Con la nuova Officina del Fai da Te, Abilmente Vicenza si apre al mondo del bricolage. Un comparto che, secondo l’Osservatorio Non Food 2026 di GS1 Italy, nel 2025 ha generato un giro d’affari di 13,05 miliardi di euro in Italia. Dalla falegnameria alle piccole riparazioni domestiche, fino alla decorazione degli ambienti, il pubblico potrà scoprire materiali, utensili e tecniche di lavorazione. Protagonista della giornata di domani sarà Mattley – Artigiano Digitale, con un workshop dedicato al taglio del legno, seguito da una dimostrazione di riverniciatura di complementi d’arredo a cura di Invebi Industrie Vernici. Nel weekend, spazio a laboratori e dimostrazioni pratiche con makers esperti: dalla costruzione di un tagliere geometrico con Simone Sgualdini – Il nido del picchio alla realizzazione di cornici con Andrea Fea e Arianna Bracco di La tasca del faggio, fino al laboratorio sui giocattoli in legno di scarto con Martina Tonello – Marti_nut. Spazio anche alla stampa 3D, con le dimostrazioni dell’artigiano Carlo Brumer, che domenica ne illustrerà le applicazioni nel lavoro e nella casa.



Il programma esperienziale continua con i corsi di Abilmente Academy dove imparare tecniche artistiche diverse: dalla stampa alla legatoria giapponese tradizionale, alla pirografia, ma anche linoleografia, acquerello botanico, decorazione della ceramica, uncinetto tunisino, tante composizioni autunnali e corsi sul confezionamento creativo di regali con carta e stoffa. I laboratori, cuore pulsante di Abilmente, saranno al centro di Edu Lab, l’area rivolta agli educatori che, dopo il debutto in primavera, torna tra i padiglioni della fiera. Gli insegnanti troveranno tante attività in cui apprendere tecniche creative da proporre in classe: disegno, riciclo creativo, lavorazione della carta, pittura e Kamishibai.



Protagoniste anche le arti tessili, con la loro capacità interpretare linguaggi e temi diversi, attraverso cinque mostre d’arte. L’Associazione Svizzera Quilter patCHquilt propone giochi da tavolo realizzati con materiali tessili, mentre l’Associazione Sul Filo dell’Arte celebra la natura con “Omaggio ai Fiori d’Artista”, tra creazioni floreali 2D e 3D. DAMSS Art presenta “Quinto Elemento”, un’opera di Fiber Art ispirata alla spirale di Fibonacci, mentre la Corporazione delle Arti valorizza tessuti di scarto attraverso il ricamo prezioso nella collezione “L’Arte che nobilita: quando il difetto diventa bellezza”. Il recupero dei materiali è al centro anche di “Vita Viva” di Ilaria Quadranti, installazione collettiva realizzata da 238 persone. Infine, sabato 17 ottobre al Teatro Palladio, spazio alla danza con la compagnia MA.MA e lo spettacolo “In piedi, signori, davanti a una donna”, contro la violenza di genere, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Come un Incantesimo.



Ad Abilmente creatività e impegno sociale si intrecciano, grazie al lavoro manuale che crea relazioni e favorisce l’inclusione. Ci Siamo Anche Noi APS tiene un seminario su welfare, servizi sociali e nuove prospettive per persone con disabilità. Per coinvolgere i più piccoli, invece, sarà presente in fiera la Libreria La Vispa Teresa e Cleio con i laboratori di lettura animata. Spazio ai progetti collettivi con Come un Incantesimo che presenta “Lontananze d’azzurro”, dedicato alla biodiversità marina, mentre l’Associazione no profit Arte dell’Assurdo racconta l’iniziativa di yarn bombing “Intrecci-AMO-ci”. Anche in questa edizione, infine, non manca l’Associazione Cuore di Maglia, con i capi destinati ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale.

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