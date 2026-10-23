Moda d’autunno fai da te e idee per un Natale creativo, IEG: Abilmente Milano aperta oggi

al Superstudio Maxi

(Teleborsa) - Dalla moda fai-da-te ai bijoux, dalle lavorazioni tessili alle stampe artigianali, alla ceramica, Abilmente Milano esplora i tanti linguaggi della creatività manuale, offrendo spunti per trasformare materiali e tecniche in progetti personali. Aperta da oggi al Superstudio Maxi fino a domenica 25 ottobre, l’edizione d’autunno della manifestazione di Italian Exhibition Group ( IEG ) riunisce oltre 120 brand espositori, affiancando alle proposte degli artigiani la Via delle Idee, i corsi di Abilmente Academy e le attività dedicate al pubblico. Con il Natale all’orizzonte, il percorso si arricchisce di ispirazioni per decorazioni e regali handmade, occasioni per sperimentare nuove tecniche e laboratori pensati anche per i più piccoli.







Preparare un regalo può essere anche un modo per esprimere la propria creatività e scoprire nuove arti manuali. Nella Via delle Idee, le proposte degli espositori offrono spunti per chi cerca regali originali e vuole conoscere tecniche diverse. PatriceLaurianne propone capi su misura realizzati con tessuti naturali e stampe originali, mentre Sartinbanco presenta abiti dalle forme morbide che valorizzano la diversità dei corpi. Blackmilk porta in mostra borse e zaini in tela di cotone dai colori vivaci e Bijoux Petronille interpreta il gioiello attraverso lavorazioni all’uncinetto. Tra le lavorazioni da scoprire ci sono anche il needle felting con Elena Felt, per decorare con le fibre di lana, e le stampe su tessuto con matrici di linoleum incise a mano di Kiamon Design. Chi cerca regali orientati alla sostenibilità e al benessere può invece trovare ispirazione tra i prodotti di home decor di Harmonatural, che in fiera porta candele scultoree ricaricabili e plastic-free.





Ad Abilmente è già Natale: dalle idee per mettere sotto l’albero creazioni originali alle proposte degli artigiani, la manifestazione offre spunti per realizzare con le proprie mani le decorazioni per le feste. Il programma di Abilmente Academy spazia tra tecniche e materiali diversi: con Candele in fiore, Kookie – Silvia Turci accompagna i partecipanti nella realizzazione di un vasetto in resina con candela e fiori secchi, mentre Paint with Resin è dedicato alla creazione di un set di sottobicchieri. Sabrina Pellati propone il corso Gift Wrapping, dedicato alla confezione dei regali. Tra le altre tecniche da sperimentare, la pirografia su tagliere di legno, a cura di Annarte Pirografia – Anna Muzzolon, e il tufting, con i corsi base, intermedio e avanzato di Ardit LLulla - Vagante Lab&Factory. Nella Via delle Idee, Evi Bossanyi presenta creazioni ottenute intrecciando fogli di giornale, una tecnica da cui prendono forma palline decorative, ghirlande, stelle e alberelli. Barbara Giuliani esplora invece le possibilità decorative del mosaico. Le diverse lavorazioni offrono così spunti per personalizzare gli addobbi natalizi e realizzare regali originali.





Una manifestazione che tradizionalmente coinvolge tutta la famiglia: VolumeBK porta in fiera una selezione accurata di libri illustrati provenienti da tutto il mondo, volumi dedicati alle tecniche artigianali e alla cultura visiva. Per i più piccoli, Cleio e Libreria Punta alla Luna organizzano laboratori di lettura animata, affiancando al racconto momenti di partecipazione attiva e scoperta.











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