L'indice del settore chimico si è mosso verso il basso (-2,23%), calo per SOL
(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto chimico italiano. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso la giornata a quota 60.156,1, perdendo -1.371,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice EURO STOXX Chemicals che scivola a quota 1.681, dopo un avvio di sessione a 1.696.
Tra le azioni del Ftse MidCap, ribasso per SOL, che chiude la seduta con una flessione del 2,23%.
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