Il comparto chimico italiano si muove in territorio negativo (-2,27%)
(Teleborsa) - Scivola l'indice del settore chimico, dopo l'andamento in frazionale ribasso del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals chiude a quota 63.291,3 con un peggioramento di 1.469,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l'indice EURO STOXX Chemicals, che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.704 dopo un avvio a 1.709.
Tra le mid-cap italiane, seduta in ribasso per SOL, che porta a casa un decremento del 2,27%.
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