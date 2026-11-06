L'Indice del settore chimico spezza la catena positiva di quattro rialzi consecutivi (-0,63%)
(Teleborsa) - Leggero ribasso per il comparto chimico italiano, mentre brilla l'EURO STOXX Chemicals (chiusura del 6/11/2026) Lieve ribasso per l'indice del settore chimico, nonostante il settore Chimico europeo mostri un consistente rialzo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 61.527,75, in calo di 391,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals termina gli scambi a 1.707,33, dopo aver esordito a 1.689,05.
Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, giornata incolore per SOL, che chiude la giornata del 6 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.
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