L'indice del settore chimico si muove verso il basso (-1,06%)
(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto chimico italiano, nonostante un andamento in frazionale rialzo del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals si attesta a 54.963,5 al di sotto di 587,8 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'indice EURO STOXX Chemicals che migliora dello 0,56%, dopo un inizio di seduta a quota 1.593.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, contenuto ribasso per SOL, che archivia la sessione in flessione dell'1,06%.
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