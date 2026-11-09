Londra: andamento rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria , che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Anglo American mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 37,49 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,16. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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