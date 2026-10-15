Milano 11:58
49.605 -0,30%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:58
10.791 +0,61%
Francoforte 11:58
25.220 -0,31%

Londra: peggiora Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Halma
Ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che passa di mano in perdita del 5,57%.
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