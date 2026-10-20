Londra: si concentrano le vendite su Halma
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che presenta una flessione del 3,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Halma mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,81 sterline con area di resistenza individuata a quota 33,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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