Londra: si concentrano le vendite su Halma

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che presenta una flessione del 3,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Halma mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,81 sterline con area di resistenza individuata a quota 33,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```