Si muove in ribasso Halma a Londra
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che soffre con un calo del 5,57%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Halma rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Halma, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 32,44 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,56 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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