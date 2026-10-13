Ambromobiliare, dimissioni del consigliere indipendente Maurizio Dallocchio

(Teleborsa) - Ambromobiliare , società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'EGM, ha ricevuto le dimissioni di Maurizio Dallocchio dalla carica di consigliere indipendente, nonché dalla relativa carica ricoperta all'interno del Comitato di Controllo sulla Gestione, con effetto a partire dalla data odierna. Le dimissioni sono state rassegnate per l'incremento degli impegni professionali complessivi che non gli consente di mantenere la titolarità della carica in conformità con i generali parametri normativi di disponibilità di tempo e diligenza richiesti. Dallocchio non detiene alcuna azione ordinaria di Ambromobiliare alla data delle dimissioni.

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