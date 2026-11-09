Parigi: rosso per LVMH

(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese , che tratta con una perdita del 2,08%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale del lusso mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 404,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 395,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 414,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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