PLC verrà revocata il 19 novembre

Pendant Power ha confermato il superamento del 95% del capitale e darà corso alla procedura congiunta

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi della riapertura dei termini dell'OPA promossa da Pendant Power su PLC , sono state portate in adesione 1.921.023 azioni, pari al 7,4% del capitale e al 27,950% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 5.916.750,84 euro.



Rispetto ai risultati provvisori comunicati il 6 novembre, si registra un aumento del numero di azioni portate in adesione durante la riapertura dei termini per 360.000 azioni.



Il corrispettivo di 3,08 euro per azione verrà pagato il 13 novembre.



I risultati definitivi confermano pertanto il raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale, alla luce di una quota del 96,831% del capitale e dei relativi diritti di voto, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio del diritto di acquisto (di cui l'offerente ha dichiarato di volersi avvalere) e per l’adempimento dell'obbligo di acquisto sulle residue 822.724 azioni, pari al 3,169% del capitale, con l'offerente che darà quindi corso alla procedura congiunta, per un controvalore complessivo di 2.533.989,92 euro.



Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni PLC nelle sedute di martedì 17 e mercoledì 18 novembre e, all’esito dell'espletamento della procedura congiunta, il delisting a partire dal 19 novembre.



(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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