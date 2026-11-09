PNRR spinge filiera riciclo carta e cartone: già operativo 73% nuovi impianti previsti

(Teleborsa) - Entro i primi mesi del 2027, la filiera del riciclo di carta e cartone attiverà la capacità aggiuntiva garantita dagli investimenti Faro Carta previsti dal PNRR. In un contesto favorevole allo sviluppo del comparto, i nuovi finanziamenti potranno generare un ulteriore impulso, sostenendo l'occupazione (+2,3%) e gli investimenti (+4%), in una fase ancora caratterizzata da alcune incertezze, soprattutto sul fronte energetico. Secondo lo studio condotto da Nomisma per conto di Comieco, infatti, dei 33 interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 24 sono oggi già pienamente operativi, mentre gli altri lo saranno tra la fine del 2026 e l’inizio del nuovo anno.



Un balzo in avanti essenziale per un sistema industriale e ambientale, che grazie ai nuovi interventi permetterà il riciclo di ulteriori 300mila tonnellate di carta e cartone, in particolare al Sud.



“Una volta che il sistema infrastrutturale e impiantistico sarà a regime, e manca davvero poco – commenta il Direttore generale di Comieco, Roberto Di Molfetta, occorrerà lavorare, in collaborazione con le ANCI regionali, per incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone, anche nelle aree tradizionalmente più in ritardo: penso al Meridione e ad alcune grandi città”.



Guardando nel dettaglio lo studio condotto da Nomisma, ci si accorge che, al traguardo del PNRR fissato al 30 giugno 2026 a livello comunitario, l’89% delle cartiere e cartotecniche, nuove o potenziate grazie ai finanziamenti arrivati, è già in funzione. La percentuale è invece del 68% se si guarda agli impianti di gestione dei rifiuti.



Un piccolo gap destinato ad essere colmato entro l’inizio del 2027 quando entrerà in funzione l’11% rimanente delle cartiere, mentre gli impianti di gestione dei rifiuti completeranno la messa in funzione del 23% mancante.



A quel punto i 33 progetti finanziati che valgono complessivamente 212 milioni di euro di investimenti - di cui 67,2 milioni provenienti dal PNRR e 145,5 milioni di autofinanziamento -, saranno terminati e il sistema del riciclo della carta e del cartone compenserà in gran parte gli squilibri storici esistenti a livello geografico.



Sul fronte delle cartiere, infatti, 8 dei 9 progetti di rinnovamento si concentrano al Nord e al Centro, mentre su 24 nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, 16 sono localizzati al Sud, dove rimangono i maggiori spazi per aumentare la raccolta.



Per comprendere al meglio gli effetti del PNRR, Nomisma ha confrontato le previsioni di crescita del settore, con e senza investimenti pubblici straordinari. Secondo lo studio, infatti, grazie al PNRR le stime di crescita media annua negli impianti di gestione dei rifiuti del Mezzogiorno passano dal 5,1% al 6,3%. Mentre a livello di nuova occupazione, le previsioni passano da un +3,8% a un +6%.



Una crescita a due velocità che riflette i bisogni del territorio: da un lato accompagna l’innovazione delle cartiere dall’altro sostiene lo sviluppo dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti, soprattutto al Sud.

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