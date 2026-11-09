SACE, SMBC e Intesa Sanpaolo finanziano con 50 milioni gli investimenti green di Jinko Power in Italia

(Teleborsa) - SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) annunciano un finanziamento green da 50 milioni di euro a favore di Jinko Power (HK) Company Limited, società del gruppo cinese Jinko Power Technology, tra i principali operatori internazionali nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.



L'operazione, celebrata con una cerimonia di firma a Hong Kong - alla presenza del Console Generale Francesco Paolo Cannito e dei rappresentanti di SACE, Jinko Power, SMBC e Intesa Sanpaolo - è finalizzata a sostenere il piano di investimenti del gruppo in Italia, favorendo l'afflusso di capitali internazionali in un settore strategico per l’Italia, creando nuove opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo nazionale e le sue filiere.



Il finanziamento è stato strutturato congiuntamente da SMBC e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners, attraverso le rispettive filiali di Hong Kong. SMBC ha inoltre ricoperto il ruolo di Coordinating Bank, Green Loan Structuring Bank e Agent.



Le risorse contribuiranno alla realizzazione in Italia di sei impianti fotovoltaici e agrivoltaici e sistemi di accumulo dell'energia a batteria, per una capacità complessiva indicativa di oltre 177 MW e un investimento totale di circa 127 milioni di euro. I progetti saranno sviluppati da Jinko Power Italy, società controllata dal gruppo cinese, anche attraverso le proprie controllate italiane, in diverse regioni del Paese, tra cui Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria e Campania. L'investimento avrà un impatto stimato sull'economia italiana di 32 milioni di euro di valore aggiunto e 268 unità di lavoro create o preservate, con ricadute positive sulle filiere produttive, sull'indotto e sui territori interessati.



L'operazione fa seguito al Memorandum of Understanding tra SACE e Jinko Power Technology, finalizzato nel corso della missione di Sistema in Cina lo scorso aprile, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in Italia e promuovere opportunità di collaborazione con le imprese italiane della filiera delle energie rinnovabili, valorizzandone le competenze industriali e tecnologiche.



Il Console Generale d’Italia ad Hong Kong e Macao, Francesco Paolo Cannito, ha sottolineato il valore strategico dell’operazione, che si inserisce a pieno titolo nel quadro delle attività di diplomazia della crescita nella regione del Nord-est asiatico portate avanti dai diversi attori del Sistema Italia. "L’intesa siglata ad Hong Kong, uno dei principali hub finanziari al mondo, grazie al contributo determinante di SACE e Intesa Sanpaolo – ha proseguito il Console Generale – apre la strada a nuove e future collaborazioni, in particolare in settori rilevanti per la nostra economia come quello energetico".



Donato Morea, Head of Asia Pacific di SACE, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la prima operazione di SACE volta a supportare l’attrazione di investimenti in Italia. Attraverso la nostra garanzia, sosteniamo il piano di sviluppo di Jinko Power nel settore delle energie rinnovabili, contribuendo ad attrarre capitali esteri e a valorizzare le competenze della filiera produttiva italiana, dimostrando come la collaborazione con grandi gruppi industriali e partner finanziari internazionali possa tradursi in investimenti concreti per il nostro Paese, generando nuove opportunità per le imprese, l'indotto e l'occupazione in Italia".



"Questa operazione strategica dimostra i risultati che si possono raggiungere quando partner di primo piano uniscono le proprie competenze per perseguire un obiettivo comune. Grazie alla combinazione dell’esperienza di Jinko Power nel settore delle energie rinnovabili e del sostegno di SACE, contribuiamo a mobilitare capitali internazionali a favore della transizione energetica italiana, rafforzando al contempo i legami finanziari tra Asia ed Europa", ha dichiarato Jeanne Soh, Managing Director e Co-Head of Structured Finance Department, Asia Pacific di SMBC.



"Questa operazione conferma come la capacità di mettere in relazione capitali internazionali, competenze specialistiche e visione strategica svolga un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo economico dell'Italia. Grazie alla propria rete globale e alla profonda conoscenza del panorama economico e industriale italiano, Intesa Sanpaolo è in una posizione ottimale per accompagnare iniziative complesse e convogliare gli investimenti verso settori strategici che promuovono la competitività e la crescita sostenibile" ha dichiarato Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.



"L’Italia rappresenta un mercato strategico per le attività internazionali di Jinko Power nel settore delle energie rinnovabili. Questo finanziamento sostiene lo sviluppo del nostro portafoglio di progetti in Italia e riunisce partner con competenze finanziarie e industriali complementari", ha dichiarato Liu Xiaojun, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Financial Officer di Jinko Power.

"Ringraziamo SACE, SMBC e Intesa Sanpaolo per il loro supporto. Il nostro obiettivo è coniugare la nostra esperienza internazionale nello sviluppo di progetti con solide partnership locali, per realizzare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico di elevata qualità e generare valore duraturo in Italia".

Condividi

```