Smart Capital, Intesa lima il prezzo obiettivo a 1,90 euro ma ribadisce il Buy

Plusvalenze nel primo semestre liberano capacità finanziaria per nuovi investimenti

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ritoccato il target price sul titolo Smart Capital - holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity - a 1,90 euro (dal precedente 2,00 euro) ma confermato al contempo la raccomandazione Buy.



Gli analisti scrivono che la società ha registrato "significative plusvalenze nel primo semestre del 2026, generando una notevole capacità finanziaria per nuovi investimenti".



L'uscita dall'investimento in club deal in Next Geosolutions Europe ha generato proventi lordi per circa 23 milioni di euro e plusvalenze lorde superiori a 12 milioni di euro nell'arco di due anni. Smart Capital ha incassato oltre 6,5 milioni di euro su base pro-rata, mentre Smart4Tech ha ricevuto circa 1 milione di euro, registrando un rendimento lordo sul capitale investito pari a 2,1 volte e un IRR di circa il 50%.



Negli ultimi 12 mesi, Smart Capital ha restituito agli azionisti oltre 2 milioni di euro in dividendi e oltre 16 milioni di euro tramite distribuzioni legate a operazioni di club deal. "La strategia di lungo periodo della società appare dunque operativa", osserva Intesa.



Il broker ricorda che nel primo semestre 2026, attraverso la controllata Smart4Tech, Smart Capital ha siglato un accordo con CrowdFundMe e WeAreStarting per creare un nuovo gruppo quotato, denominato Entera, focalizzato sui servizi alle PMI. Tra le acquisizioni si segnalano: 1) l'acquisizione del 100% di Marcap, una holding di investimento industriale con sede a Recanati, per 4,7 milioni; 2) l'incremento della partecipazione in Arterra Bioscience, società di biotecnologie "green", dal 5% al ??12,01%; 3) l'investimento, al fianco della famiglia Midolini/Pittini, in un veicolo immobiliare collegato al Gruppo Midolini, tramite l'acquisizione di una quota del 43,66% per circa 1,9 milioni. L'aumento di capitale fino a 7,9 milioni, approvato nel novembre 2025, è stato eseguito e interamente sottoscritto nell'aprile 2026, includendo il reinvestimento di circa 4 milioni da parte degli ex azionisti di Marcap.





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