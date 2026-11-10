Acquisti diffusi sull'Asia trainati da Seul, chiusa l'India

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini asiatici
, orfani dell'India chiusa per festività, e in scia alla chiusura tonica di Wall Street. Il sentiment ha beneficiato di un rinnovato ottimismo sia sul settore tecnologico
sia sul fronte geopolitico
dopo le dichiarazioni di Trump
secondo il quale non sarebbero necessari ulteriori attacchi contro l'Iran, sebbene gli Stati Uniti restino "pronti all'azione".
Gli indici
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo
, che mostra un guadagno del 2,34% sul Nikkei 225
; sulla stessa linea, l'indice di Shenzhen
avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.241 punti.
Leggermente positivo Hong Kong
(+0,3%); come pure, effervescente Seul
(+4,39%). In denaro Sydney
(+1,35%).
I dati macro
Il surplus commerciale della Cina
ha registrato un record di oltre 1.000 miliardi di dollari
nei primi dieci mesi dell’anno, attestandosi a 1.040 miliardi di dollari rispetto ai 964,8 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.
A settembre i consumi familiari in Giappone
si sono attestati 289.536 yen, in calo del 2,8% su base mensile, dopo il +0,1% di agosto e contro attese per un incremento dello 0,3%. Nella stessa area e periodo, il saldo della bilancia delle partite correnti
mostra un un avanzo di 2.372 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.993 miliardi del mese precedente (rivisto da 4.062 miliardi) e un consensus di 3.354 miliardi di yen.
Forex, materie prime e tassi
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,13%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,7%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,6%.