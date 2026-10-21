Asia mista trainata da Seul e Taiwan
A spingere è il comparto tech
(Teleborsa) - Seduta mista per i listini asiatici trainati da Seul e Taiwan grazie al rally dei titoli leader nel settore dell'intelligenza artificiale, dopo i risultati trimestrali sopra le attese di SpaceX e Super Micro Computer.
A riaccendere la fiducia sul comparto, contribuisce anche il recupero di Elice che rimbalza di circa il 30% alla borsa sudcoreana dopo aver registrato uno dei peggiori debutti nelle contrattazioni.
Parallelamente, torna a salire il petrolio a causa degli attacchi alle navi intorno allo Stretto di Hormuz.
Gli indici
Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dello 0,93%, mentre, al contrario, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.
Pesante la Borsa di Hong Kong (-1,75%); in netto miglioramento Seul (+2,57%).
Leggermente positivo Mumbai (+0,51%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,21%.
Forex, materie prime e tassi
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,12%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,13%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.
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