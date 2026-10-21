Asia mista trainata da Seul e Taiwan

A spingere è il comparto tech

(Teleborsa) - Seduta mista per i listini asiatici trainati da Seul e Taiwan grazie al rally dei titoli leader nel settore dell'intelligenza artificiale, dopo i risultati trimestrali sopra le attese di SpaceX e Super Micro Computer .



A riaccendere la fiducia sul comparto, contribuisce anche il recupero di Elice che rimbalza di circa il 30% alla borsa sudcoreana dopo aver registrato uno dei peggiori debutti nelle contrattazioni.



Parallelamente, torna a salire il petrolio a causa degli attacchi alle navi intorno allo Stretto di Hormuz.



Gli indici

Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dello 0,93%, mentre, al contrario, Shenzhen ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.



Pesante la Borsa di Hong Kong (-1,75%); in netto miglioramento Seul (+2,57%).



Leggermente positivo Mumbai (+0,51%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,21%.



Forex, materie prime e tassi

Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,12%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,13%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.





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