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Azionario europeo in rialzo con calo del greggio. A Milano bene tech e banche

Inflazione USA sopra le attese ad ottobre

Commento, Finanza, Spread
Azionario europeo in rialzo con calo del greggio. A Milano bene tech e banche
(Teleborsa) - Seduta in rialzo per le Borse europee, guidate da Madrid, con gli investitori che digeriscono le numerose trimestrali in uscita. Sul piano settoriale, spiccano i semiconduttori, beneficiando delle indicazioni favorevoli di Infineon sulla domanda legata ai data center e della crescita dei ricavi mensili di TSMC. A Milano si muovono in buon rialzo anche le banche, spinte dai risultati trimestrali e dal rinnovato interesse per il consolidamento del settore, con Banco BPM al centro dell'attenzione dopo le iniziative di Crédit Agricole; il governo italiano valuterà nelle prossime settimane se applicare il golden power alla proposta, ha detto oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

A sostenere gli acquisti sull'azionario è anche il calo delle quotazioni petrolifere (Brent sotto quota 90 dollari al barile per la prima volta da agosto), grazie alla de-escalation del conflitto USA-Iran dopo le dichiarazioni di Trump, che ha segnalato l'intenzione di non procedere a ulteriori attacchi contro Teheran.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo di ottobre negli Stati Uniti sono aumentati del +0,4% m/m, in decelerazione rispetto al +0,6% m/m di settembre ma al di sopra del +0,3% atteso, mentre l'inflazione core si è attestata al +0,3% m/m, in linea con il mese precedente e superiore alle attese (+0,2%). I dati d’inflazione peggiori delle attese hanno seguito le parole di Christopher Waller (Fed) secondo cui la banca dovrebbe valutare un rialzo più ampio se i prezzi dovessero continuare ad aumentare al ritmo degli ultimi mesi.

Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. L'Oro crolla a 4.050,6 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,17%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 85,75 dollari per barile, in calo dell'1,27%. Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,34%.

Tra i listini europei ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,79%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,19%, a 52.014 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,22%. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,13%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,27%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Technoprobe, con un ampio progresso del 3,70%. Andamento positivo per BPER Banca, che avanza di un discreto +3,5%. Ben comprata Avio, che segna un forte rialzo del 3,43%. Fincantieri avanza del 3,25%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A, che ottiene -1,89%. Calo deciso per ENI, che segna un -1,56%. Contrazione moderata per Saipem, che soffre un calo dell'1,04%. Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,63%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Pharmanutra (+9,43%), WIIT (+8,09%), Banca Ifis (+3,96%) e Webuild (+3,77%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces, che ottiene -2,97%. Sotto pressione Revo Insurance, con un forte ribasso dell'1,94%. Soffre Alerion Clean Power, che evidenzia una perdita dell'1,53%. Deludente BF, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
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