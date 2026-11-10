Azionario europeo in rialzo con calo del greggio. A Milano bene tech e banche

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per le Borse europee, guidate da Madrid
, con gli investitori che digeriscono le numerose trimestrali in uscita. Sul piano settoriale, spiccano i semiconduttori, beneficiando delle indicazioni favorevoli
di Infineon
sulla domanda legata ai data center e della crescita dei ricavi mensili
di TSMC
. A Milano si muovono in buon rialzo anche le banche
, spinte dai risultati trimestrali e dal rinnovato interesse per il consolidamento del settore, con Banco BPM
al centro dell'attenzione dopo le iniziative di Crédit Agricole
; il governo italiano valuterà nelle prossime settimane se applicare il golden power alla proposta, ha detto oggi
la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
A sostenere gli acquisti sull'azionario è anche il calo delle quotazioni petrolifere
(Brent sotto quota 90 dollari al barile per la prima volta da agosto), grazie alla de-escalation del conflitto USA-Iran
dopo le dichiarazioni di Trump, che ha segnalato l'intenzione di non procedere a ulteriori attacchi contro Teheran.
Sul fronte macroeconomico
, i prezzi al consumo di ottobre
negli Stati Uniti sono aumentati
del +0,4% m/m, in decelerazione rispetto al +0,6% m/m di settembre ma al di sopra del +0,3% atteso, mentre l'inflazione core si è attestata al +0,3% m/m, in linea con il mese precedente e superiore alle attese (+0,2%). I dati d’inflazione peggiori delle attese hanno seguito le parole di Christopher Waller (Fed) secondo cui la banca dovrebbe valutare un rialzo più ampio se i prezzi dovessero continuare ad aumentare al ritmo degli ultimi mesi.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. L'Oro
crolla a 4.050,6 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,17%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 85,75 dollari per barile, in calo dell'1,27%. Invariato lo spread
, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,34%. Tra i listini europei
ben impostata Francoforte
, che mostra un incremento dello 0,79%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,19%, a 52.014 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dell'1,22%. In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+1,13%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,27%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in luce Technoprobe
, con un ampio progresso del 3,70%. Andamento positivo per BPER Banca
, che avanza di un discreto +3,5%. Ben comprata Avio
, che segna un forte rialzo del 3,43%. Fincantieri
avanza del 3,25%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A
, che ottiene -1,89%. Calo deciso per ENI
, che segna un -1,56%. Contrazione moderata per Saipem
, che soffre un calo dell'1,04%. Sottotono Stellantis
che mostra una limatura dello 0,63%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pharmanutra
(+9,43%), WIIT
(+8,09%), Banca Ifis
(+3,96%) e Webuild
(+3,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -2,97%. Sotto pressione Revo Insurance
, con un forte ribasso dell'1,94%. Soffre Alerion Clean Power
, che evidenzia una perdita dell'1,53%. Deludente BF
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.