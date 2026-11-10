Usa, inflazione si modera a ottobre a +0,4% su mese, ma core rate oltre le attese a +0,3%

Si prospetta una nuova stratta monetaria a dicembre. Per Waller anche di mezzo punto

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti ha registrato una moderazione a ottobre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo (CPI) sono saliti dello 0,4% su base mensile, dopo l'aumento dello 0,6% di settembre, attestandosi comunque al di sopra delle attese di mercato, che puntavano a un +0,3%.



I costi legati all'abitazione sono cresciuti dello 0,3%, contribuendo per oltre il 30% all'incremento mensile complessivo. I prezzi dei prodotti alimentari sono saliti dello 0,5%, spinti dall'aumento dei costi della spesa, in particolare per snack, carne, frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari. Anche i prezzi dei pasti consumati fuori casa hanno registrato un incremento dello 0,5%. I prezzi dell'energia sono saliti dello 0,7% – un rallentamento marcato rispetto al +5,2% di settembre – poiché l'aumento dell'1% della benzina e dello 0,9% dell'elettricità è stato parzialmente compensato dal calo dei prezzi del gas naturale.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è aumentato su base mensile dello 0,3%, confermando il ritmo già osservato ad agosto e settembre, ma superando le previsioni che indicavano lo 0,2%.



Dati su base annua non disponibili causa shutdown



Per quanto riguarda i dati su base annua, il BLS ha reso noto di non poter calcolare i tassi di inflazione a causa dell'indisponibilità dei dati relativi a ottobre 2025, determinata da un'interruzione nel finanziamento delle attività governative (shutdown), che ha impedito la raccolta e la diffusione dei dati CPI per quel mese.



Prima della pubblicazione, gli analisti di mercato prevedevano un'accelerazione dell'inflazione annua – sia quella complessiva che quella "core" – rispettivamente al 3,9% e al 2,8%, rispetto al 3,7% e al 2,6% di settembre. Per confronto, il modello di "nowcasting" dell'inflazione della Federal Reserve di Cleveland aveva stimato tassi annui del 3,7% per l'indice CPI complessivo e del 2,5% per quello "core".



Le aspettative sulle mosse della Fed dopo i dati



Il core rate ha registrato un nuovo incremento a ottobre, confermando probabilmente l'orientamento della Federal Reserve verso un rialzo dei tassi di interesse il mese prossimo.



Quello odierno è l'ultimo rapporto sull'inflazione che i funzionari della Fed esamineranno prima della riunione di politica monetaria dell'8-9 dicembre. Gli investitori si aspettano un rialzo dei tassi in tale occasione per contrastare l'inflazione, dopo l'aumento di un quarto di punto percentuale deciso a settembre e la pausa di ottobre.



In seguito alla notizia, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono saliti e i future sull'azionario sono scesi, con gli investitori che hanno scommesso su un incremento dei tassi più consistente. Prima della pubblicazione dei dati, il governatore della Fed Christopher Waller aveva dichiarato che, in caso di un rialzo dell'indice core pari o superiore allo 0,3%, la banca centrale potrebbe dover optare per un aumento più marcato, pari a mezzo punto percentuale.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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