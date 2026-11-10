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Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,88%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.306,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,88%)
Spunto rialzista per l'indice di Parigi, in allungo dello 0,88%, dopo aver esordito a 8.306,1.
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