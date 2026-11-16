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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,2%
Il CAC40 esordisce a 8.385,48 punti
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16 novembre 2026 - 09.03
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