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/ Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,42%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,42%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.317,32 punti
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17 novembre 2026 - 09.03
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Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,42%, a quota 8.317,32 in apertura.
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