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Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,87%

Il CAC40 esordisce a 8.248,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,87%
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dello 0,87%, a quota 8.248,9 in apertura.
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