Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 18:37
28.558 +2,95%
Dow Jones 18:37
52.349 +0,22%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,37%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.946,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,37%
Milano conclude in progresso dello 0,37%, archiviando la sessione a 51.946,54 punti.
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