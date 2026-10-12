Franchetti, Banca Akros aumenta target price su performance promettente per intero esercizio

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 9,50 euro per azione (dai precedenti 9 euro) il target price a Franchetti , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in diagnostica avanzata e manutenzione predittiva delle infrastrutture, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che Franchetti ha registrato risultati solidi nel primo semestre del 2026, con un Valore della Produzione (VoP) in crescita del 155% su base annua a 14,5 milioni di euro e un EBITDA in aumento del 112% a 3,8 milioni di euro, attestandosi su un solido margine del 26%. La qualità dei ricavi e la capacità di conversione della cassa sono migliorate in modo significativo, mentre il Brasile è diventato il principale mercato del Gruppo in seguito al consolidamento di ECR. Il management ha confermato prospettive positive per l'intero esercizio 2026, sostenute da un portafoglio ordini di 104 milioni di euro e dalla progressiva realizzazione delle sinergie derivanti da ECR.



Banca Akros prevede che il VoP raggiungerà i 39,6 milioni di euro entro l'esercizio 2028, corrispondenti a un CAGR di circa il 45% (di cui circa il 19% di natura organica) a partire dall'esercizio 2025, mentre l'EBITDA salirà a 11,5 milioni di euro con margini vicini al 29%. Un mix geografico più favorevole e una minore intensità del capitale circolante netto dovrebbero favorire una maggiore conversione in Free Cash Flow (FCF), con un rapporto debito netto/EBITDA pari a circa 1,3x entro l'esercizio 2028. Sottolinea che la performance del primo semestre 2026 suggerisce un potenziale rialzo rispetto alle stime per l'esercizio 2026.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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