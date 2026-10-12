I Grandi Viaggi, upgrade a Buy da Banca Akros dopo risultati solidi nonostante contesto difficile

(Teleborsa) - Banca Akros ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su I Grandi Viaggi , società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, visto l'upside del 28% sul target price invariato di 2,30 euro per azione.



Gli analisti ricordano che I Grandi Viaggi ha pubblicato i risultati dei primi nove mesi dell'esercizio 2026 il 14 settembre (dati al 31 luglio). I risultati del terzo trimestre hanno evidenziato una crescita dei ricavi resiliente (+9% su base annua), nonostante un contesto macroeconomico complesso ed eventi esterni, mentre la redditività ha risentito di maggiori costi di manutenzione (-80 punti base su base annua a livello di EBITDA). L'andamento delle prenotazioni è rimasto positivo per le strutture di proprietà, confermando la fiducia del management nel raggiungimento del breakeven nell'esercizio 2026.



Alla luce dei risultati dei primi nove mesi, Banca Akros ha modificato in ottica prudenziale le stime per l'esercizio 2026 per recepire l'impatto di una crescita delle vendite leggermente inferiore e costi di manutenzione più elevati. Le ipotesi per gli esercizi 2027 e 2028 rimangono sostanzialmente invariate. Le nuove stime prevedono, per il quarto trimestre, un incremento delle vendite nette e dell'EBITDA rispettivamente del 6% e del 20% su base annua.

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