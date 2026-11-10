ENAV riceve Il Ministro Locatelli alla Torre di controllo di Fiumicino con Lucia Sabrina Papa

Alla prima allieva pilota cieca in Italia viene offerta l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo

(Teleborsa) - La Torre di Controllo ENAV dell'Aeroporto di Roma Fiumicino ha ospitato questa mattina il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, insieme a Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota cieca in Italia. A fare gli onori di casa è stato il Presidente di ENAV Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli. La visita è stata promossa con il supporto di ANACNA, Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea.



Si è trattato di un'occasione speciale che ha consentito a Lucia Sabrina Papa di entrare per la prima volta in una Torre di Controllo e conoscere da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo, le tecnologie utilizzate e le complesse attività che garantiscono ogni giorno la sicurezza e la regolarità dei voli. UNa esperienza volta a promuovere una cultura che riconosca le capacità e le aspirazioni di ogni persona, favorendo percorsi di partecipazione e valorizzazione delle potenzialità individuali.



"La storia di Lucia Sabrina Papa è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà, ma soprattutto ci invita a superare quei pregiudizi e quelle barriere culturali che ancora oggi rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità", ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli, aggiungendo "essere qui, nella Torre di Controllo di Fiumicino, insieme a Lucia, significa anche affermare un messaggio importante, ovvero che l'inclusione si costruisce attraverso esperienze concrete, occasioni di incontro e la possibilità di mettersi alla prova. Ringrazio ENAV per aver promosso questa bella occasione di conoscenza e condivisione".



L’Amministratore Delegato di ENAV Igor De Biasio ha citato una frase attribuita a Epitteto - "Non è ciò che ci accade a definirci, ma il modo in cui reagiamo a ciò che ci accade" - sottolineando che "la vicenda di Lucia Sabrina Papa è significativa: rappresenta un esempio di tenacia, determinazione e voglia di vivere la vita con passione e con speranza. Siamo orgogliosi di conoscerla e di averla ospitata nella torre di controllo di Fiumicino".



Lucia Sabrina Papa, nata a Salice Salentino il 6 maggio 1970, cieca dalla nascita, è la prima allieva pilota non vedente in Italia, dopo una carriera nel settore informatico. Il suo sogno di volare nasce da bambina, quando, vivendo nei pressi dell'Aeroporto Militare "Fortunato Cesari" di Galatina, ascoltava il rumore degli aerei che attraversavano il cielo. Un suono capace di alimentare il fascino per il volo e il desiderio di esplorare una dimensione che per lei rappresentava uno spazio di libertà, senza confini né barriere. Un sogno che comincia a prendere forma nel 2016 grazie al sostegno di istruttori e associazioni impegnate a rendere il volo accessibile alle persone con disabilità visiva. La sua straordinaria esperienza è raccontata nell’autobiografia Volando nell’invisibile.



La Torre di Fiumicino, operativa 24 ore su 24, è il primo impianto italiano per numero di movimenti aerei gestiti, oltre 1.100 al giorno nei periodi di picco. Nel 2025 i voli sullo scalo romano hanno raggiunto quota 322 mila. Le attività di controllo e gestione del traffico aereo sono assicurate dal Gruppo ENAV con tecnologie e 120 professionisti altamente specializzati, tra Controllori del Traffico Aereo, Osservatori Meteo, tecnici dedicati alla gestione e manutenzione degli impianti e personale di staff.

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