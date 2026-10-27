Enav, Ad De Biasio: obiettivo espansione internazionale e acquisizioni nel settore non regolato

(Teleborsa) - Enav punta all'espansione internazionale e a rafforzarsi in Italia attraverso acquisizioni nel settore non regolato, forte di una disponibilità di 350 milioni di euro prevista dal piano industriale 2025-2029. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato Igor De Biasio in un'intervista al Sole 24 Ore.



"Vogliamo acquisire società per rafforzarle con la nostra rete affinchè ci diano competenze in più per aprire nuovi mercati", ha spiegato De Biasio, indicando tra i settori di interesse aerospazio, software, informazioni di prevolo, servizi aeroportuali e consulenza. I primi risultati del nuovo piano saranno presentati all'inizio del prossimo anno.



Il gruppo guarda al Medioriente e all'India e punta a partecipare alle gare per la gestione del controllo del traffico aereo negli aeroporti esteri.



Forte di un fatturato 2025 superiore a 1 miliardo di euro, ENAV intende diversificare le entrate per stabilizzare i flussi di cassa, finora legati alla stagionalità del core business. De Biasio ha sottolineato l'importanza di sviluppare il settore non regolato, che nel 2025 ha generato un fatturato di 52 milioni.



L'azienda beneficia inoltre di un traffico di rotta nei cieli italiani in forte aumento del 7% a settembre, ben oltre le stime Eurocontrol ferme al 4,1% per l'intero 2026.





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