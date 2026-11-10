Finanza, Pictet AM: italiani sempre più interessati

Cosa emerge dalla sesta edizione dell’Osservatorio Edufin dedicato all’analisi dello stato dell’arte dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia

(Teleborsa) - L’interesse degli italiani per la finanza non è mai stato così elevato, ma il rapporto con il denaro e il suo impiego appare sempre più complesso. Social media, video brevi e strumenti di intelligenza artificiale stanno modificando profondamente il modo in cui le persone si informano, costruiscono rapporti di fiducia e prendono decisioni economiche. In occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria, Pictet Asset Management presenta la sesta edizione dell’Osservatorio Edufin dedicato all’analisi dello stato dell’arte dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia, quest’anno dal titolo “Tra emozioni ed algoritmi”, proprio a sottolineare come le scelte finanziarie degli italiani siano oggi sempre più condizionate da questi due elementi. Da un lato le emozioni, con ansia e paura di perdere che continuano a pesare sulle abitudini di risparmio e investimento; dall’altro l’intelligenza artificiale e i social network, sempre più presenti nelle abitudini quotidiane e, sebbene più lentamente, anche in quelle finanziarie.





Non scompare, infatti, il bisogno di una guida umana, ricercata nella propria cerchia sociale, ma ancora di più nella scuola, nelle istituzioni o nei consulenti. Esigenza che, al contrario, diventa centrale per accompagnare i risparmiatori verso una maggiore serenità e solidità economica. In mancanza di una guida efficace a prevalere sono le emozioni: cresce il senso di ansia finanziaria, che si riflette in portafogli fortemente orientati al breve termine e in nuovi risparmi indirizzati soprattutto verso la liquidità.



Per comprendere al meglio come stia cambiando il rapporto degli italiani con la finanza, lo studio analizza, come ogni anno, l’interesse per la materia finanziaria e le differenze generazionali, le complessità riscontrate nell’individuazione di fonti attendibili e referenti autorevoli, con un approfondimento dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale, e le attitudini delle diverse generazioni al risparmio e agli investimenti. La ricerca è stata realizzata da Pictet AM sotto la Direzione di Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO di FINER Finance Explorer, Istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario.



Nel dettaglio: l’economia e la finanza non sono più percepite come delle materie per specialisti o investitori esperti. La complessità e la volatilità dei mercati finanziari, unite alle protratte incertezze geopolitiche, sperimentate negli ultimi anni hanno determinato una crescita costante dell’interesse verso le tematiche finanziarie da parte di investitori e risparmiatori in Italia, con la quasi totalità del campione (93%) che oggi si dichiara molto o abbastanza interessato, contro il 76% del 2021. In cinque anni la quota di chi si dice “molto” interessata sale dal 27% al 42%, mentre il disinteresse si riduce quasi a zero. Parallelamente, aumenta la percentuale di quanti ritengono di avere conoscenze ancora limitate ma desiderano rafforzarle, passata dal 31% al 45%: un segnale di maggiore consapevolezza e apertura verso l’apprendimento. Non a caso, la metà del campione considera oggi l’educazione finanziaria uno strumento per realizzare i propri progetti di vita, più che un semplice mezzo per imparare ad investire.





Daniele Cammilli, Head of Marketing di Pictet Asset Management, dichiara: “Negli ultimi anni abbiamo imparato a convivere con mercati finanziari più volatili, incertezze geopolitiche persistenti e un costo della vita che continua a pesare sui bilanci delle famiglie. In questo scenario l’ansia finanziaria cresce e la paura di perdere spinge gli italiani a rifugiarsi nella liquidità e negli strumenti percepiti come più sicuri, rinviando una pianificazione di lungo periodo che sarebbe invece essenziale per preservare e far crescere nel tempo il valore dei propri risparmi, soprattutto per le generazioni più giovani. Rispetto al passato, il problema oggi non è più convincere le persone ad interessarsi di finanza, ma aiutarle ad orientarsi in un contesto caratterizzato da una quantità crescente di informazioni, piattaforme digitali e strumenti di intelligenza artificiale disponibili. La ricerca mostra che gli italiani non cercano solo più contenuti: in una quotidianità in cui la selezione delle fonti è sempre più filtrata da un algoritmo, gli italiani ricercano punti di riferimento credibili, capaci di trasformare interesse e risparmio in decisioni concrete. L’intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nelle routine quotidiane così come nelle abitudini finanziarie delle persone, ma la fiducia continua a costruirsi attraverso regole chiare, trasparenza e, soprattutto, relazioni umane"





Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO di FINER Finance Explorer, aggiunge: “Con questa sesta edizione, l’Osservatorio realizzato insieme a Pictet AM ci permette di leggere su un arco temporale ormai significativo l’evoluzione del rapporto degli italiani con la finanza, il risparmio e gli investimenti. In questi anni l’interesse verso la materia ha raggiunto livelli mai registrati prima e, aspetto forse ancora più significativo, è cresciuta la consapevolezza dei propri limiti: quasi un italiano su due riconosce di avere conoscenze ancora insufficienti e desidera colmarle. La ricerca conferma inoltre quanto il livello di competenze faccia la differenza: tra chi ha una bassa conoscenza della materia, sei persone su dieci non sanno a chi rivolgersi per investire, mentre i più preparati si interrogano soprattutto sulla scelta degli strumenti. Diventa quindi fondamentale chiarire a chi spetta il compito di educare: scuola e docenti si confermano anche quest’anno al primo posto per fiducia, seguiti da istituzioni e consulenti finanziari, e la maggior parte degli italiani ritiene che l’educazione finanziaria debba iniziare ben prima dell’età adulta. È questa la direzione su cui continuare a lavorare: costruire, fin dai banchi di scuola, competenze solide che permettano alle nuove generazioni di affrontare con maggiore consapevolezza ed equilibrio le proprie scelte di risparmio e investimento.”

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