Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici, con una variazione percentuale del 3,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Pernod Ricard è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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