Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici , con una variazione percentuale del 3,48%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Pernod Ricard è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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