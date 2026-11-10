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Listini statunitensi ampliano le perdite e rendimenti obbligazionari al rialzo

Commento, Finanza
Listini statunitensi ampliano le perdite e rendimenti obbligazionari al rialzo
(Teleborsa) - Amplia i ribassi Wall Street, in scia agli ultimi dati sull'inflazione e alle indicazioni giunte dai funzionari della Federal Reserve, che lasciano presagire ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Giù anche l'obbligazionario: i titoli del Tesoro a breve scadenza hanno subito le vendite più intense, avviandosi verso la peggiore giornata dall'aprile 2025. Il rendimento dei titoli biennali è balzato di 20 punti base, attestandosi al 4,76%.

Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, a ottobre l'indice dei prezzi al consumo – al netto di alimentari ed energia – è salito dello 0,3% rispetto al mese precedente, superando le previsioni per il terzo mese consecutivo. L'indice generale dei prezzi ha registrato un incremento dello 0,4%, trainato da un rincaro generalizzato dei beni di prima necessità.

I mercati scontano sempre di più un inasprimento monetario: stando allo strumento FedWatch del CME la probabilità che nella prossima riunione del 9 dicembre il FOMC aumenterà i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale si attesta all'88%, dal 77% di una settimana fa.

Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha avvertito che a dicembre potrebbe rendersi necessario un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale. A seguire, la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, si è espressa a favore di almeno altri due incrementi da un quarto di punto, aggiungendo che tali mosse potrebbero dover avvenire con una rapidità superiore a quella osservata durante l'autunno.

Tornado agli indici, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 52.081 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, l'S&P-500 perde lo 0,86%, continuando la seduta a 7.485 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,39%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100 (-1,01%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo per l'ufficio (+0,46%) e finanziario (+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-2,33%), materiali (-0,58%) e beni industriali (-0,50%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Travelers Company (+1,35%), United Health (+1,07%), Coca Cola (+0,89%) e Procter & Gamble (+0,83%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia, che continua la seduta con -6,89%.

Soffre Caterpillar, che evidenzia una perdita del 3,80%.

Preda dei venditori Microsoft, con un decremento del 2,66%.

Si concentrano le vendite su Salesforce, che soffre un calo del 2,57%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Take-Two Interactive Software (+7,19%), Marriott International (+2,00%), Comcast Corporation (+1,80%) e Rocket Lab USA (+1,61%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nebius Group, che ottiene -7,17%.

In perdita Monolithic Power Systems, che scende del 6,89%.

Pesante Nvidia, che segna una discesa di ben -6,89 punti percentuali.

Seduta negativa per SanDisk, che scende del 6,61%.
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