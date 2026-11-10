Listini statunitensi ampliano le perdite e rendimenti obbligazionari al rialzo

(Teleborsa) - Amplia i ribassi Wall Street
, in scia agli ultimi dati sull'inflazione
e alle indicazioni giunte dai funzionari della Federal Reserve
, che lasciano presagire ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Giù anche l'obbligazionario: i titoli del Tesoro
a breve scadenza hanno subito le vendite più intense, avviandosi verso la peggiore giornata dall'aprile 2025. Il rendimento dei titoli biennali è balzato di 20 punti base, attestandosi al 4,76%.
Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, a ottobre l'indice dei prezzi al consumo
– al netto di alimentari ed energia – è salito dello 0,3% rispetto al mese precedente, superando le previsioni per il terzo mese consecutivo. L'indice generale dei prezzi ha registrato un incremento dello 0,4%, trainato da un rincaro generalizzato dei beni di prima necessità.
I mercati scontano sempre di più un inasprimento monetario: stando allo strumento FedWatch
del CME la probabilità che nella prossima riunione del 9 dicembre il FOMC aumenterà i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale si attesta all'88%
, dal 77% di una settimana fa.
Il governatore della Fed, Christopher Waller
, ha avvertito che a dicembre potrebbe rendersi necessario un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale
. A seguire, la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan
, si è espressa a favore di almeno altri due incrementi
da un quarto di punto, aggiungendo che tali mosse potrebbero dover avvenire con una rapidità superiore a quella osservata durante l'autunno.
Tornado agli indici, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 52.081 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde lo 0,86%, continuando la seduta a 7.485 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-1,39%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100
(-1,01%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo per l'ufficio
(+0,46%) e finanziario
(+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-2,33%), materiali
(-0,58%) e beni industriali
(-0,50%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Travelers Company
(+1,35%), United Health
(+1,07%), Coca Cola
(+0,89%) e Procter & Gamble
(+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -6,89%.
Soffre Caterpillar
, che evidenzia una perdita del 3,80%.
Preda dei venditori Microsoft
, con un decremento del 2,66%.
Si concentrano le vendite su Salesforce
, che soffre un calo del 2,57%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Take-Two Interactive Software
(+7,19%), Marriott International
(+2,00%), Comcast Corporation
(+1,80%) e Rocket Lab USA
(+1,61%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nebius Group
, che ottiene -7,17%.
In perdita Monolithic Power Systems
, che scende del 6,89%.
Pesante Nvidia
, che segna una discesa di ben -6,89 punti percentuali.
Seduta negativa per SanDisk
, che scende del 6,61%.