Londra: positiva la giornata per Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Melrose Industries rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Melrose Industries sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,931 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,861. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,001.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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