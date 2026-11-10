Madrid: andamento sostenuto per BBVA
(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao, con un rialzo dell'1,98%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della banca spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, BBVA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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