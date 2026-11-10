Madrid: andamento sostenuto per BBVA

(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao , con un rialzo dell'1,98%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della banca spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, BBVA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,64. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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