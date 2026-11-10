Madrid: brillante l'andamento di IAG
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per International Airlines Group, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo rispetto all'indice.
La tendenza di breve di IAG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,525 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,475. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,575.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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