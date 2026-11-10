Madrid: brillante l'andamento di IAG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per International Airlines Group , in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del settore aereo rispetto all'indice.





La tendenza di breve di IAG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,525 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,475. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,575.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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