Manovra, Confagricoltura: bene misure per agricoltura considerato contesto generale

auspichiamo rinforzo su agricoltura 4.0 e biometano

(Teleborsa) - Confagricoltura esprime un giudizio complessivo positivo in merito agli interventi dedicati alle imprese agricole inclusi nel DDL Bilancio 2027, soprattutto considerato il quadro geopolitico generale e i vincoli imposti dal Patto di stabilità e crescita europea per la riduzione del deficit e del debito comunitari. “In particolare, esprimiamo soddisfazione per la proroga dell’IRPEF agricola. Anche per il 2027, infatti, resterà in vigore la misura di esenzione per i redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.” - ha dichiarato, in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, Roberto Caponi, Direttore Generale di Confagricoltura - “Apprezziamo, anche, le misure generali di rimodulazione dell’aliquota”.



Ottima la conferma della tassazione al 5% sugli incrementi retributivi, disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali, che Confagricoltura auspica possa essere estesa anche agli aumenti previsti dai contratti territoriali. Bene le misure relative ad “Agricoltura 4.0”. In merito al credito d’imposta dedicato agli investimenti nei beni tecnologici: “Ci auguriamo un rinforzo delle risorse, tenendo conto dei benefici finora riscontrati dall’applicazione della misura”, ha specificato il Direttore Generale. Plauso anche al rinvio dell’entrata in vigore delle Plastic e Sugar Tax.



In quanto alla Zes unica del Mezzogiorno, Confagricoltura comprende la difficoltà di gestione della misura ma auspica una correzione migliorativa a favore del comparto, vista la dotazione per gli altri settori. Palazzo della Valle ribadisce la propria disponibilità a un confronto per indirizzare al meglio le risorse già a disposizione verso interventi molto attesi dal settore agricolo per compensare la crescita esponenziale dei costi aziendali legati al caro energia e agli effetti del cambiamento climatico.



Fattori, questi, che le imprese, in particolare dell’ortofrutta e cerealicole, non riescono più a governare. Da qui, la proposta emendativa di Confagricoltura al DDL Bilancio, ora in esame, per garantire la proroga dell’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto dei carburanti in scadenza il 31 dicembre 2026.



Resta un nodo da sciogliere per la Confederazione: l’interpretazione della normativa fiscale sulla cessione di biometano destinato a usi di combustione diversi dal carburante.

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