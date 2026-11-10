Milano
17:35
51.755
+0,69%
Nasdaq
18:32
27.569
-1,21%
Dow Jones
18:32
52.116
-0,52%
Londra
17:35
10.752
-0,29%
Francoforte
17:35
26.347
+0,31%
Martedì 10 Novembre 2026, ore 18.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,79% alle 18:00
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,79% alle 18:00
In breve
,
Finanza
10 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il rendimento degli OAT francesi è pari 4,79% alle 18:00.
Condividi
Leggi anche
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,82% alle 18:00
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni a 10 anni 4,94% alle 18:00
OAT Francia: rendimento delle obbligazioni statali a 10 anni 4,78% alle 18:00
OAT France: 10-year bond yield 4.79% at 18:00
Argomenti trattati
Francia
(57)
Titoli e Indici
Oat Yield 10 Years
+0,90%
Altre notizie
OAT France: 10-year bond yield 4.94% at 18:00
OAT France: 10-year government bond yield 4.78% at 6:00 PM
OAT France: 10-year bond yield 4.82% at 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,24% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,16% alle 18:00
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,21% alle 18:00
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto