PharmaNutra, Intermonte conferma "Buy" e alza tp a 103 euro dopo i risultati dei nove mesi

(Teleborsa) - PharmaNutra
ha registrato risultati solidi nei primi nove mesi
dell'anno, superando le previsioni di Intermonte. Alla luce di questi risultati, gli analisti confermano la raccomandazione Buy e incrementano il target price da 102 a 103 euro, indicando un potenziale upside di circa il 36%.Intermonte guarda alla crescita negli Stati Uniti e in Cina
Secondo gli esperti, i prossimi trimestri dovrebbero confermare progressivamente la scalabilità dei modelli di business negli Stati Uniti e in Cina. Il mercato statunitense si sta avvicinando al pareggio operativo, in vista di un significativo ampliamento della gamma di prodotti, mentre quello cinese ha già dimostrato la capacità di costruire una base di clienti fidelizzati e ricorrenti su larga scala.Ricerca e sviluppo e nuove opportunità di crescita
Guardando alle prospettive di più lungo periodo, Intermonte ritiene che il mercato stia ancora sottovalutando la portata delle attività di ricerca e sviluppo di PharmaNutra. Secondo la SIM, il portafoglio commerciale attuale rappresenta soltanto una parte delle potenzialità della pipeline, dalla quale è atteso un flusso di innovazioni di prodotto che andrà oltre l'offerta attualmente disponibile.Valutazione del titolo: multipli inferiori a BioGaia
Sul fronte delle valutazioni, sulla base delle stime per il 2027, PharmaNutra tratta attualmente a 14 volte l'EV/EBITDA e a 23 volte il rapporto prezzo/utili (P/E). Multipli inferiori rispetto a quelli della concorrente BioGaia, che presenta rispettivamente un EV/EBITDA di 19 volte e un P/E di 26 volte.