Piazza Affari: balza in avanti OVS

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader dell'abbigliamento in Italia , che lievita del 2,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,337 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,217. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,457.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```