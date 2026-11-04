Piazza Affari: balza in avanti OVS

(Teleborsa) - Avanza il leader dell'abbigliamento in Italia , che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.





Lo status tecnico di OVS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,172 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,987. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,357.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```