Piazza Affari: balza in avanti OVS
(Teleborsa) - Avanza il leader dell'abbigliamento in Italia, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di OVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rispetto all'indice.
Lo status tecnico di OVS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,172 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,987. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,357.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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