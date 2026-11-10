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Piazza Affari chiude in rialzo trainata da Difesa e Banche

Giù l'energia con il calo del petrolio

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari chiude in rialzo trainata da Difesa e Banche
(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per le Borse europee, guidate da Madrid, con gli investitori che digeriscono le numerose trimestrali in uscita. Sul piano settoriale, spiccano i semiconduttori, beneficiando delle indicazioni favorevoli di Infineon sulla domanda legata ai data center e della crescita dei ricavi mensili di TSMC. A Milano hanno terminato in buon rialzo anche le banche, spinte dai risultati trimestrali e dal rinnovato interesse per il consolidamento del settore, con Banco BPM al centro dell'attenzione dopo le iniziative di Crédit Agricole; il governo italiano valuterà nelle prossime settimane se applicare il golden power alla proposta, ha detto oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

A sostenere gli acquisti sull'azionario è anche il calo delle quotazioni petrolifere (Brent sotto quota 90 dollari al barile per la prima volta da agosto), grazie alla de-escalation del conflitto USA-Iran dopo le dichiarazioni di Trump, che ha segnalato l'intenzione di non procedere a ulteriori attacchi contro Teheran.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo di ottobre negli Stati Uniti sono aumentati del +0,4% m/m, in decelerazione rispetto al +0,6% m/m di settembre ma al di sopra del +0,3% atteso, mentre l'inflazione core si è attestata al +0,3% m/m, in linea con il mese precedente e superiore alle attese (+0,2%). I dati d’inflazione peggiori delle attese hanno seguito le parole di Christopher Waller (Fed) secondo cui la banca dovrebbe valutare un rialzo più ampio se i prezzi dovessero continuare ad aumentare al ritmo degli ultimi mesi.

Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%. Si abbattono le vendite sull'oro, che scambia a 4.020,6 dollari l'oncia, in forte calo del 2,89%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 86,73 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,35%.

Tra i mercati del Vecchio Continente guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,31%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,29%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,55%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 51.755 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 54.462 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,7%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+3,63%), Fincantieri (+3,34%), BPER Banca (+2,90%) e Unicredit (+2,36%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis, che ha chiuso a -3,21%. Calo deciso per A2A, che segna un -2,54%. Piccola perdita per ENI, che scambia con un -0,94%. Tentenna Terna, che cede lo 0,88%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+10,09%), WIIT (+6,38%), Safilo (+4,21%) e Fiera Milano (+3,93%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NewPrinces, che ha chiuso a -7,60%. Sotto pressione Revo Insurance, con un forte ribasso del 3,23%. Soffre Philogen, che evidenzia una perdita del 2,59%. Preda dei venditori Intercos, con un decremento del 2,50%.
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