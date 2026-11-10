Piazza Affari chiude in rialzo trainata da Difesa e Banche

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per le Borse europee, guidate da Madrid
, con gli investitori che digeriscono le numerose trimestrali in uscita. Sul piano settoriale, spiccano i semiconduttori, beneficiando delle indicazioni favorevoli
di Infineon
sulla domanda legata ai data center e della crescita dei ricavi mensili
di TSMC
. A Milano hanno terminato in buon rialzo anche le banche
, spinte dai risultati trimestrali e dal rinnovato interesse per il consolidamento del settore, con Banco BPM
al centro dell'attenzione dopo le iniziative di Crédit Agricole
; il governo italiano valuterà nelle prossime settimane se applicare il golden power alla proposta, ha detto oggi
la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
A sostenere gli acquisti sull'azionario è anche il calo delle quotazioni petrolifere
(Brent sotto quota 90 dollari al barile per la prima volta da agosto), grazie alla de-escalation del conflitto USA-Iran
dopo le dichiarazioni di Trump, che ha segnalato l'intenzione di non procedere a ulteriori attacchi contro Teheran.
Sul fronte macroeconomico
, i prezzi al consumo di ottobre
negli Stati Uniti sono aumentati
del +0,4% m/m, in decelerazione rispetto al +0,6% m/m di settembre ma al di sopra del +0,3% atteso, mentre l'inflazione core si è attestata al +0,3% m/m, in linea con il mese precedente e superiore alle attese (+0,2%). I dati d’inflazione peggiori delle attese hanno seguito le parole di Christopher Waller (Fed) secondo cui la banca dovrebbe valutare un rialzo più ampio se i prezzi dovessero continuare ad aumentare al ritmo degli ultimi mesi.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.020,6 dollari l'oncia, in forte calo del 2,89%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 86,73 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,31%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,29%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,55%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che termina a 51.755 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 54.462 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,49%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,7%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+3,63%), Fincantieri
(+3,34%), BPER Banca
(+2,90%) e Unicredit
(+2,36%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis
, che ha chiuso a -3,21%. Calo deciso per A2A
, che segna un -2,54%. Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -0,94%. Tentenna Terna
, che cede lo 0,88%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+10,09%), WIIT
(+6,38%), Safilo
(+4,21%) e Fiera Milano
(+3,93%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NewPrinces
, che ha chiuso a -7,60%. Sotto pressione Revo Insurance
, con un forte ribasso del 3,23%. Soffre Philogen
, che evidenzia una perdita del 2,59%. Preda dei venditori Intercos
, con un decremento del 2,50%.