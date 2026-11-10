Professioniste italiane: 7 su 10 hanno vissuto un momento di burnout, ma 74% ha trovato supporto nel networking

l’indagine di RestartHer Academia

(Teleborsa) - Tra ritmi di lavoro serrati, carichi familiari e una quotidianità complessa da organizzare, l’attività in proprio per molte professioniste si rivela un percorso ad alto impatto emotivo e personale che viene preferibilmente affrontato in età matura. I dati raccolti dalla ricerca “Lavoro autonomo femminile in Italia" realizzata da RestartHer Academia evidenziano una realtà rappresentata in particolare da donne tra i 41 e i 60 anni (77%), il 60% delle quali autonome da oltre 5 anni. Hanno risposto alla ricerca 152 libere professioniste (74%), aspiranti lavoratrici autonome (14%) e imprenditrici (12%).



Per le intervistate, è difficile preservare la propria salute psico fisica; il 71% dichiara di avere avuto o vivere ora un’esperienza di burnout professionale. Il benessere mentale e l’equilibrio vita-lavoro restano un obiettivo importante di difficile organizzazione nella

quotidianità dell'attività in proprio: schiacciate da orari di lavoro prolungati (il 39% supera le 40 ore settimanali), ingenti impegni di cura domestica o familiare (il 51% ne dedica più di 10 ore) e un tempo per sé ridotto ai minimi termini (il 34% dispone di meno di 5 ore a

settimana), le professioniste cercano in autonomia strategie per compensare la mancanza di un welfare dedicato alle partite Iva. Così, in questo scenario di sovraccarico, la rete e l'alleanza tra pari, che nascono in un network professionale, diventano risorse strategiche e umane fondamentali: a fare la differenza sono soprattutto il confronto reciproco (70%) e la costruzione di sinergie e collaborazioni lavorative (58%), ritenute indispensabili per spezzare l'isolamento e ripensare l'attività professionale in una chiave più sostenibile e condivisa.



“Il confronto sulle proprie esperienze di vita personale e professionale è la più grande forma di supporto per affrontare le difficoltà e provare a impostare un equilibrio sano nel rapporto vita e lavoro e nella gestione delle dinamiche familiari. Noi donne abbiamo ancora un carico maggiore nella gestione familiare; questo approccio, figlio di un retaggio del passato, si ripercuote sulla professionista che finisce per sacrificare molto della propria attività in quanto non dispone di giusti strumenti di welfare e supporto” conclude spiega Alessandra

Lomonaco, founder di RestartHer.

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