Seco, analisti alzano target price con pipeline robusta attesa per i prossimi trimestri

(Teleborsa) - Le principali banche d'affari italiane rivedono al rialzo le loro valutazioni
su Seco
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, all'indomani di risultati positivi
e indicazioni confortanti sulla pipeline per i prossimi trimestri.Intesa Sanpaolo
, che ha alzato il target price a 5,6 euro
da 4,6 euro (rating Buy
confermato), afferma che il terzo trimestre 2026 ha confermato il trend positivo di Seco, con ricavi in linea e una redditività in crescita grazie a una maggiore leva operativa. Guardando oltre il trimestre, il management ha evidenziato una migliore visibilità per il 2027, supportata da un rapporto ordini/fatturato di 1,2x, una crescita del portafoglio ordini del 42% su base annua e un numero record di commesse acquisite. Ha integrato il contributo di Qiyang nelle previsioni, mentre l'intelligenza artificiale fisica, la robotica e i droni rappresentano un'opportunità di crescita a medio termine sempre più rilevante.Mediobanca
, che ha alzato il target price a 5,6 euro
da 4,8 euro (rating Outperform
confermato), sottolinea che il terzo trimestre ha mostrato una forte accelerazione nella crescita del fatturato, con una leva operativa che ha determinato margini superiori alle aspettative. Seco fornirà le previsioni per l'esercizio 2027 a dicembre, ma il management ha sottolineato il crescente slancio, con un portafoglio ordini da record e una pipeline in espansione trainata dall'intelligenza artificiale fisica. L'acquisizione di Qiyang e l'acquisizione delle quote di minoranza di Fannal rafforzano la presenza di Seco nell'area APAC, una regione strategica che dovrebbe contribuire positivamente al profilo di crescita del gruppo.Equita
, che ha alzato il target price a 5,5 euro
da 4,5 euro (rating Buy
confermato), prevede che l'indicazione iniziale di ricavi organici per circa 270 milioni di euro dovrebbe essere quantomeno confermata nella guidance che sarà fornita, con possibile upside qualora ulteriori design win si traducano in contratti effettivi e produzione in serie. Per quanto riguarda l'M&A bolt-on in Cina (Qiyang), il closing è atteso a breve (ragionevolmente entro il primo trimestre 2027), per cui il 2027 dovrebbe beneficiare di un contributo pressoché pieno, pari a circa 18 milioni di euro di ricavi; oltre a rafforzare l'esposizione al mercato cinese, l'acquisizione consente a Seco di dotarsi di competenze di R&D di fascia alta.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)